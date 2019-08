Ormuz : Pompeo cherche à faire passer à Séoul un message de participation à la coalition internationale

Photo : YONHAP News

Le secrétaire d’Etat américain a de nouveau mentionné la Corée du Sud et le Japon lorsqu’il a expliqué l’initiative de son pays de mettre sur pied une coalition internationale pour escorter les navires de commerce dans le golfe Persique.D'après un document communiqué hier par son ministère, Mike Pompeo a évoqué les noms des deux principaux alliés américains en Asie dans une interview accordée la veille à Sky News en Australie.Interrogé alors sur la manière pour Canberra de se rallier à la mission, il a affirmé qu’il pourrait y participer de multiples façons. Et d’ajouter que « nous allons protéger les économies australienne, sud-coréenne et japonaise ayant recours aux marchandises qui pourront transiter dans le détroit d’Ormuz ».