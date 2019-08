Conflit Séoul-Tokyo : le gouvernement étudie la possibilité de renforcer ses contrôles de radioactivité

Photo : KBS News

La Corée du Sud continue de plancher sur les mesures concrètes en réponse à la décision japonaise de l’exclure de sa liste blanche des partenaires commerciaux privilégiés. L’une de ces mesures en étude concerne le renforcement de ses contrôles de radioactivité des produits en provenance de l’Archipel.Le gouvernement maintient son interdiction d’importation des produits agricoles et halieutiques de huit préfectures japonaises. Un embargo imposé après l’accident nucléaire de Fukushima. Il continue aussi à surveiller les substances radioactives dans les produits importés des autres régions.Séoul cherche dorénavant à contrôler aussi les métaux lourds et les microbes, si ceux-ci avaient été détectés dans le passé. Idem pour la contamination radioactive des déchets de charbon, de plastique et de feraille, entre autres. Actuellement, leurs importateurs la surveillent. Mais c’est désormais le ministère de l’Environnment qui le ferait lui-même et sur l’ensemble de ces déchets concernés.Le contrôle sur les produits industriels sera lui aussi renforcé. Le contour de toutes les mesures en ce sens n’est pas encore connu. L’exécutif semble les annoncer bientôt.