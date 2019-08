Séoul envisage d’étendre les zones en vigilance rouge de voyage au Japon

Photo : KBS News

Toujours dans le cadre des mesures de rétorsion aux sanctions économiques du Japon, le gouvernement envisage d’étendre aussi le périmètre de la zone où le voyage de ses ressortissants est restreint. Il invoque la protection de leur vie et de leur sécurité contre le risque de radioactivité.Actuellement, il classe en rouge un rayon de 30 km autour de Fukushima, c’est-à-dire qu’il conseille aux voyageurs d’évacuer cette zone.Or, durant la période des JO de Tokyo l’an prochain, le premier match de baseball et les qualifications de softball se dérouleront dans la préfecture de Fukushima, à 67 km à peine de la centrale nucléaire accidentée.Dans ce contexte, certains membres du Minjoo au pouvoir ont même soulevé la nécessité de décréter aussi une alerte au voyage dans la région de Tokyo.Indépendamment de ces idées à l'étude, le ministère des Affaires étrangères a d’ores et déjà commencé hier à envoyer des SMS aux sud-Coréens qui voyagent dans l’archipel. Il leur demande en particulier d’éviter de se rendre sur les lieux de manifestation anti-Corée du Sud. Précédemment, la diplomatie nippone a fait une demande similaire à ses ressortissants qui veulent voyager dans le sud de la péninsule.