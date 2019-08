Exercice sud-coréano-américain : Pyongyang dénonce de nouveau une « répétition d’invasion »

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a publié ce matin un communiqué dans lequel elle proteste contre la manœuvre militaire que sa voisine du Sud et les Etats-Unis ont lancée hier.C’est son ministère des Affaires étrangères qui l’a publié. Le Nord condamne cet exercice, qu'elle décrit comme une « répétition d’invasion » de son territoire et une violation ouverte de l’accord de Singapour signé en juin 2018 entre Donald Trump et Kim Jong-un, et de ceux de Panmunjom et de Pyongyang entre celui-ci et Moon Jae-in, conclus respectivement en avril et en septembre, également l’an dernier.Le régime de Kim Jong-un a en outre annoncé qu’il serait obligé de chercher « une nouvelle voie », comme il l’avait déjà déclaré, si Séoul et Washington continuent de négliger ses avertissements répétés. Il a tout de même affirmé ne pas avoir changé sa position, qui est de chercher à régler les problèmes par le dialogue, tout en ajoutant que la dynamique du dialogue faiblira tant que les actes militaires hostiles continueront.