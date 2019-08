La canicule fait trois morts depuis le début de l’été

Photo : YONHAP News

Cette année encore, la canicule fait des morts. A en croire le centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC), cet été, un total de 952 malades victimes d’un coup de chaleur ont été recensés entre le 20 mai et le 4 août. Trois d’entre eux ont succombé. Des chiffres qui ont toutefois fortement diminué par rapport à la même période l’an dernier, historiquement chaud. Le bilan était alors de 3 095 patients et 38 morts.Comme les humains, les animaux souffrent eux aussi de la chaleur. Cet été, un total de 629 000 poulets, canards ou cochons ont été retrouvés morts à cause des températures élevées.Autre conséquence : les coupures d’électricité. A Séoul et dans sa région, un peu moins de 5 500 foyers ont été privés de courant entre dimanche et ce matin.