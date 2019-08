Pyongyang lance deux nouveaux projectiles présumés être des missiles balistiques de courte portée

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a tiré tôt ce matin deux nouveaux projectiles.A en croire l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), elle a lancé le premier à 5h24 et le second à 5h26 en direction de la mer de l’Est, et ce depuis Kwail, dans la province de Hwanghae du Sud, dans le sud-ouest du pays.Leur altitude maximale et leur distance parcourue sont estimées à quelque 37 km et à environ 450 km respectivement, pour une vitesse de pointe de 6,9 Mach. Le ministère sud-coréen de la Défense les considère comme des missiles balistiques de courte portée.Deux heures après les tirs, Séoul a convoqué en urgence une réunion des ministres concernés sous la présidence du conseiller à la sécurité nationale de la Maison bleue, Chung Ui-yong, afin d’analyser les motivations de Pyongyang. Au cours de cette conférence, l’exécutif a décidé de travailler en étroite coopération avec Washington et de rester vigilant face à toute éventualité.Il s’agit du quatrième lancement en 13 jours. Les trois précédents ont eu lieu les 25 et 31 juillet ainsi que le 2 août. L’armée sud-coréenne avait alors estimé qu’il s’agissait de missiles balistiques.