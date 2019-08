Ministère de la Réunification : les actes militaires de Pyongyang ont pour but de dominer la situation

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Réunification a lui aussi commenté les tirs balistiques nord-coréens d’aujourd’hui.Pour lui, ces actes militaires auraient pour but de renforcer la cohésion nationale et de se placer dans la meilleure position possible pour les négociations avec Séoul.Le ministère en a profité pour évoquer le fait que depuis le début de l’année, Kim Jong-un a effectué un total de 14 déplacements à caractère militaire, dont huit pour superviser des tests d’armes et des exercices.Il estime en même temps que, depuis les retrouvailles de Panmunjom le 30 juin dernier entre Kim et les dirigeants sud-coréen et américain, le royaume ermite cherche à exclure sa voisine du Sud des discussions avec Washington, tout en lui demandant continuellement de respecter l’accord militaire intercoréen du 19 septembre 2018. Le Nord accuse en effet le Sud de poursuivre l’acquisition de chasseurs furtifs américains F-35A et ses exercices militaires conjoints avec les USA.