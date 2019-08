Onu : Pyongyang dérobe 2 milliards de dollars en cryptomonnaie pour financer le développement d’ADM

Photo : YONHAP News

La semaine dernière, le comité de suivi des sanctions de l'Onu imposées à la Corée du Nord a soumis un nouveau rapport au Conseil de sécurité.Selon ce document rédigé par son groupe d’experts et cité par les agences Reuters et AP, si le régime de Kim Jong-un ne procède plus depuis fin 2017 à des essais nucléaires ou de missile balistique intercontinental (ICBM), il continue toutefois d’améliorer ses programmes atomique et balistique.Et ses pirates ont dérobé jusqu’à 2 milliards de dollars sous forme de cryptomonnaie sur des plateformes d’échange, une nouvelle source de financement de ses programmes d’armes de destruction massive (ADM). Leurs cyberattaques sont conduites par le fameux Bureau général de reconnaissance, et le blanchiment de l’argent volé se fait aussi sur Internet.Toujours selon le même rapport, le royaume ermite continue d’importer les produits nécessaires à la fabrication d’ADM ainsi que des articles de luxe, en violation bien entendu des sanctions onusiennes contre lui.