Les vols aériens Corée du Sud-Japon touchés par le boycott anti-Tokyo

Photo : KBS News

Les sud-Coréens continuent de boycotter le Japon, et cela a des conséquences directes sur les vols reliant les deux pays voisins.Au cours de la première semaine du mois dernier, les avions à destination de l’archipel avaient transporté quelque 138 000 voyageurs, contre 126 000 pendant la même période l’an dernier.Or, la situation s’est renversée dans la troisième semaine. Ainsi, pendant la quatrième semaine de juillet, les chiffres sont tombés à 133 000, en baisse de plus de 10 000 sur un an. Leur chute était encore plus marquée la première semaine d’août avec seulement 125 000 et dans les villes de province du pays du Soleil levant, des destinations prisées par beaucoup de touristes sud-coréens.Malgré cela, dimanche dernier, un total de 233 000 individus ont transité par l’aéroport international d’Incheon. Un record jamais établi depuis son ouverture en 2001. Les touristes sud-coréens qui boudent le Japon se tournent alors vers d’autres destinations, en particulier l’Asie du Sud-est.Pour rappel : le gouvernement de Tokyo a mis en vigueur le 4 juillet ses restrictions sur les exportations vers la Corée du Sud. Et le 2 août, il a décidé de rayer celle-ci de sa liste blanche des nations bénéficiant d'une procédure simplifiée d'exportation de technologies.