Des fonctionnaires rejoignent la campagne de boycott des produits nippons

Photo : YONHAP News

La confédération générale des syndicats de fonctionnaires sud-coréens a annoncé qu’elle allait elle aussi rejoindre la campagne de boycott des produits japonais.Dans une conférence de presse organisée aujourd’hui devant l’ambassade du Japon à Séoul, elle a dénoncé un « impérialisme technologique » du Japon. Elle a alors qualifié la décision nippone de retirer Séoul de sa liste blanche d’« effrontée et ignoble ». Elle a ensuite annoncé sa participation à la campagne pour ne plus acheter de fournitures de bureau « made in Japan » et ne plus se rendre dans l’archipel pour des voyages personnels ni pour des stages ou autres programmes d’échange, entre autres.La confédération regroupe les syndicats de fonctionnaires de 115 administrations publiques du pays. Forte de quelque 170 000 membres, elle est le plus grand des trois syndicats de fonctionnaires du pays.