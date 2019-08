Pyongyang annonce avoir tiré hier de nouveaux missiles tactiques guidés

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a confirmé aujourd'hui avoir procédé hier à de nouveaux tirs de « missiles tactiques guidés », les qualifiant de « tirs de démonstration ».Selon son agence officielle KCNA, Kim Jong-un a assisté aux lancements, et les deux missiles tactiques tirés depuis l’aéroport d’opération de l’ouest ont frappé avec une précision extrême l’île cible dans la mer de l’Est après avoir survolé les régions de la capitale et du centre. Ces essais de démonstration ont permis, toujours d’après la KCNA, de vérifier la fiabilité d’un nouveau système d’armes tactiques guidées, sa sécurité ainsi que sa performance de combat.L’agence nord-coréenne a également rapporté que Kim avait salué le succès des tirs, avant de dire que l’action militaire d’hier était une occasion d’adresser un avertissement approprié aux exercices militaires que les Etats-Unis et la Corée du Sud mènent conjointement.