Mark Esper : Washington ne fera pas preuve de nervosité face aux récents tirs de missiles nord-coréens

Photo : YONHAP News

Le nouveau chef du Pentagone Mark Esper est arrivé hier à Tokyo dans le cadre de sa tournée dans cinq pays de l’Asie-Pacifique, dont la Corée du Sud.Dans l’avion qui l’y emmenait depuis l’Australie, il a été interrogé par les journalistes sur la récente série de tirs de missiles de la Corée du Nord. Selon l’agence Reuters, le secrétaire à la Défense a alors répondu que son pays n’y réagirait pas de façon nerveuse et qu’il continuerait à laisser la porte ouverte au dialogue avec elle.Questionné sur le différend Séoul-Tokyo suscité par les mesures de représailles économiques japonaises contre la Corée du Sud, Esper a affirmé qu’il enjoindrait les deux pays à le trancher au plus vite afin de pouvoir par conséquent se concentrer sur les questions chinoises et nord-coréennes.Le ministre a en outre souligné qu’il les exhorterait aussi à maintenir l’accord général sur la sécurité des informations militaires (GSOMIA), en le qualifiant de « pivot ».