Le gouvernement et la Banque centrale se réunissent pour limiter la volatilité des marchés financiers

Photo : YONHAP News

Le gouvernement et la Banque de Corée ont tenu ce matin une réunion d’urgence sur la macroéconomie et la finance. Le vice-Premier ministre à l’économie, le gouverneur de la banque centrale et le patron du régulateur financier ainsi que plusieurs autres hauts responsables concernés y étaient présents.Leurs discussions ont porté pour l’essentiel sur le possible impact des restrictions japonaises sur les exportations vers la Corée du Sud et de la décision américaine de désigner la Chine comme manipulatrice de devise sur les marchés ainsi que les mesures à prendre face à cette situation.Selon le vice-Premier ministre Hong Nam-ki, la très forte volatilité, ces derniers jours, des marchés financiers est corrélée aux éléments de risque extérieurs et intérieurs.Il a précisé que sur le plan international, l’inquiétude s’intensifiait sur le ralentissement mondial et la guerre commerciale s’enlisait entre Pékin et Washington, entre autres. Et d’ajouter que sous l’effet de ces facteurs extérieurs, les exportations et les investissements du pays continuent de ralentir. A cela s’ajoutent les représailles économiques japonaises contre Séoul.Hong, qui est aussi le ministre des Finances, s’est cependant voulu rassurant. Afin d’étayer ses dires, il a pris comme exemple l’abondance des avoirs du pays en devises étrangères. Il s’est aussi engagé à faire le nécessaire, de manière préventive et ferme, pour stabiliser les marchés financiers et exécuter plus de 75 % de l’additif au budget d’ici fin septembre.