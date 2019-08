Les compagnies sud-coréennes se préoccupent de l’accord aérien Séoul-Abou Dabi

Photo : KBS News

Les pourparlers visant à discuter d'un accord sur les services aériens entre la Corée du Sud et les Emirats arabes unies (EAU) s'ouvrent aujourd'hui à Abou Dabi.Les Emirats arabes unis réclament notamment une augmentation jusqu’à 56 trajets par semaine de ses vols reliant les deux pays, ce à quoi les compagnies d'aviation sud-coréennes s’opposent vivement. Car 70 % des clients prenant les avions des compagnies émiraties font escale pour se rendre en Europe. Or, leurs prix compétitifs devraient attirer plus de passagers de ce genre, pénalisant au passage les vols directs des compagnies du pays du Matin clair vers le Vieux continent.De nombreuses compagnies aériennes dans le monde ont déjà dû réduire leurs lignes face à cette démarche agressive de leurs rivales du Moyen-Orient. Des firmes américaines telles que Delta Air Lines ont récemment dénoncé les sociétés des EAU de leur mener une concurrence déloyale, aidées par des subventions gouvernementales de l’ordre de 46 milliards d’euros.