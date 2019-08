CRS : les tensions Séoul-Tokyo rendent plus difficile la coopération trilatérale avec Washington

Photo : YONHAP News

Le Service de recherche du Congrès américain, mieux connu sous ses initiales anglaises CRS, a publié la semaine dernière un nouveau rapport sur les relations Washington-Séoul.Ce rapport fait également état de l’évolution des relations entre la Corée du Sud et le Japon, précisant que la coopération entre les trois pays est devenue plus difficile en raison de l’escalade des tensions entre ces deux voisins.Dans le détail, le CRS y écrit que les liens sud-coréano-japonais se sont dégradés de façon continue et répétée autour de leur querelle sur l’histoire découlant de la colonisation de la péninsule par le Japon, de 1910 à 1945. Et d’ajouter que ces relations se sont brutalement envenimées en raison de quatre incidents survenus entre 2018 et début 2019.Il s’agit, selon l’agence américaine, de la réévaluation par le gouvernement de Moon Jae-in de l’accord sur les femmes de réconfort, signé avec Tokyo sous l’administration de sa prédécesseur Park Geun-hye, de l’affaire du radar en mer de l’Est, du verdict sur le dédommagement du travail forcé de Coréens pendant la Seconde guerre mondiale et du récent conflit commercial.