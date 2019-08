La Corée du Sud et la Chine continuent de discuter d’un nouveau voyage de Xi Jinping à Séoul

Photo : YONHAP News

Séoul et Pékin continuent de travailler ensemble sur un nouveau déplacement du président chinois en Corée du Sud. Une question qui a été évoquée en marge du sommet du G20 d’Osaka fin juin comme du Forum régional de l’Asean (FRA), qui s’est tenu la semaine dernière à Bangkok.D’après un haut responsable de la diplomatie sud-coréenne, les ministres sud-coréen et chinois des Affaires étrangères en ont discuté lors de leur rencontre durant la période du FRA. Les deux pays devront désormais coordonner la date du voyage du numéro un chinois.Toujours selon le même responsable, le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi effectuera bientôt un voyage à Séoul.Interrogé sur les missiles de moyenne portée que le chef du Pentagone a annoncé la semaine dernière vouloir déployer en Asie, il a répondu que pour le moment, Pékin ne s’était pas exprimé sur le sujet et que Washington n’avait fait aucune demande à Séoul. Mark Esper a fait une telle annonce au lendemain du retrait de son pays du traité de désarmement INF, conclu avec la Russie pendant la guerre froide.