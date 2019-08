Shinzo Abe continue d’accuser Séoul d'avoir rompu l’accord de 1965

Photo : YONHAP News

Au Japon, Hiroshima a commémoré hier le 74e anniversaire du premier bombardement atomique de l'histoire, le 6 août 1945.Le Premier ministre Shinzo Abe a assisté à la cérémonie tenue au parc du mémorial de la paix de la ville et s’est ensuite exprimé devant la presse.Interrogé alors sur la possibilité d’un nouveau sommet entre lui et Moon Jae-in, il a répondu n’avoir aucune intention de l’organiser, tant que Séoul n’honorera pas le traité de 1965, qui a rétabli les relations diplomatiques entre les deux pays voisins. Selon Tokyo, la question des travailleurs forcés a été résolue par sa signature. Un argument contesté par Séoul.Abe a alors répété que la Corée du Sud avait agi unilatéralement et rompu l’accord international qui constituait la base de la normalisation des relations bilatérales. Et d’enjoindre Séoul de tenir ses promesses sur le fondement des relations internationales et de prendre des mesures appropriées concernant le verdict rendu par la Cour suprême sud-coréenne sur le travail forcé de Coréens pendant la Seconde guerre mondiale.A la question de savoir s’il a l’intention de renouer le dialogue avec le président sud-coréen en marge de l’assemblée générale des Nations unies en septembre, le chef du gouvernement nippon a botté en touche. Il s’est contenté d’affirmer ne pas avoir entendu parler de la présence de Moon Jae-in à cette assemblée.