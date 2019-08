Séoul critique les propos de Shinzo Abe

Photo : KBS News

Séoul n’a pas tardé à réagir aux propos tenus hier par le Premier ministre nippon.Selon un communiqué publié aujourd’hui au nom de son premier vice-ministre des Affaires étrangères, Shinzo Abe a ainsi reconnu que le contentieux historique était bel et bien à l’origine des sanctions économiques de son gouvernement contre Séoul.Le communiqué appelle également Tokyo à ne pas ignorer la vérité et à abandonner son attitude égoïste, qui consiste à nier le passé, à négliger les droits de l’Homme et à perturber l’ordre du libre-échange.