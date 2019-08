Bolton : Pyongyang n’a pas à se plaindre de la manœuvre conjointe entre Séoul et Washington

Photo : YONHAP News

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche a affiché sa position sur la provocation de Pyongyang sur l’exercice militaire conjoint entre Séoul et Washington. Ce dans un entretien accordé hier à Fox News.Selon John Bolton, il s’agit simplement d’une manœuvre des deux pays alliés et elle se déroule principalement à travers des simulations informatiques. La Corée du Nord n’a donc pas à s’en plaindre, d’autant plus qu’elle poursuit son entraînement de son côté.A propos des tirs de projectiles du pays communiste, récemment effectués, Bolton a affirmé que Kim Jong-un s’était engagé auprès de Donald Trump à cesser de lancer des missiles à moyenne et longue portée. C’est-à-dire que le royaume ermite n’a pas rompu sa promesse, étant donné que les engins étaient de courte portée.Par ailleurs, le ministre américain de la Défense, Mark Esper a précisé qu’il n’existait pour le moment aucun projet visant à apporter des changements à l’exercice sud-coréano-américain.