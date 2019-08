Le gouvernement japonais promulgue le décret révisé pour rayer Séoul de sa liste blanche

Photo : YONHAP News

Le gouvernement japonais a fait un pas de plus vers le retrait de la Corée du Sud de sa « liste blanche » des nations bénéficiant d'une procédure simplifiée d’exportation de technologies. Effectivement, il a promulgué aujourd’hui au journal officiel l’amendement en ce sens de son décret, celui sur la gestion des exportations.Cet amendement entrera en vigueur 21 jours après sa promulgation, à savoir à partir du 28 août. Il précise qu’un changement est intervenu dans la gestion du commerce extérieur lié à la sécurité nationale et que par conséquent, les autorisations d’exportation seront nécessaires pour les matériaux susceptibles d’être utilisés pour le développement et la fabrication d’armes atomiques.Les entreprises nippones ne pourront alors plus bénéficier d’un système dit d’autorisation globale lorsqu’elles exportent leurs produits vers le pays du Matin clair. Une autorisation qui est valable jusqu’à trois ans. Leurs ventes seront examinées au cas par cas. Une procédure qui s'annonce plus compliquée et qui prendra 90 jours. Pourtant, les noms des produits concernés n'ont pas été précisés.L’amendement fait cependant état d’une exception pour les exportateurs considérés par le gouvernement comme de « bons élèves » de la gestion. Ils peuvent bénéficier d’un système d’autorisation globale spéciale pour une durée de trois ans.