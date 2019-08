NHK : les chefs de la diplomatie de Séoul, Pékin et Tokyo se retrouveront dans deux semaines

Photo : YONHAP News

Les ministres des Affaires étrangères sud-coréen, chinois et japonais vont se réunir le 21 août en banlieue de Pékin. A en croire la NHK, ils s’entretiendront sur la dénucléarisation de la péninsule, dans un contexte où Pyongyang a récemment procédé à des tirs de missiles balistiques.A l’approche des pourparlers, la rencontre respective du Japon avec la Chine et la Corée du Sud est également en discussion. La chef de la diplomatie Kang Kyung-wha et son homologue japonais Taro Kono aborderaient les restrictions commerciales de l’Archipel envers le pays du Matin clair, qui aggravent actuellement les relations bilatérales. Leur dernière rencontre remonte au 1er août en Thaïlande.Selon la chaîne japonaise, le ministère nippon des Affaires étrangers a souligné l’importance de la communication entre les deux pays voisins sur fond d’enlisement du conflit.