Les projectiles nord-coréens tirés le 31 juillet et le 2 août seraient un système de missiles balistiques

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a annoncé avoir tiré les 31 juillet et 2 août derniers un nouveau type de lance-roquettes multiples de grand calibre. Cela dit, les renseignements sud-coréen et américain les considèrent comme de nouveaux missiles balistiques de courte portée.Dans ce contexte, un spécialiste américain des armes de destruction massive a estimé qu’il s’agirait d’un nouveau système de lance-roquettes multiples guidés, d’une portée supérieure à 250 km, donc d’un système de missiles balistiques.Cet expert du nom de Vanh Van Dipen a avancé une telle estimation dans une tribune publiée hier sur 38 North, un site web spécialisé dans le suivi du pays communiste. Son analyse est basée sur les annonces de Séoul et Pyongyang sur les engins en question et leurs images.