Asiana Airlines suspend la ligne Busan-Okinawa face à la chute des passagers vers le Japon

Photo : YONHAP News

Le nombre de passagers sud-coréens à destination du Japon ne cesse de reculer avec l’ampleur croissante du boycott antijaponais. Pour y faire face, la compagnie aérienne sud-coréenne Asiana Airlines a décidé de suspendre la ligne reliant Busan à Okinawa pour la période du 23 août au 26 octobre. A l’heure actuelle, il existe trois vols par semaine vers cette île nippone.A la fin du mois dernier, la firme avait déjà annoncé réduire la taille de ses aéronefs effectuant les trajets de Séoul à Fukuoka, Osaka et Okinawa à partir de la mi-septembre.Ses concurrents font le même choix pour sauvegarder leurs bénéfices. Ainsi, Korean Air envisage d’arrêter la ligne entre Busan et Sapporo et de diminuer l’offre des places vers l’archipel. Du côté des compagnies à bas prix, T’way Airlines a suspendu le 24 juillet dernier une ligne vers Oita, sur l’île de Kyushu, et prévoit de faire de même pour deux autre lignes le mois prochain.