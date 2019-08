Washington approuve la vente de 12 hélicoptères multifonctionnels vers Séoul

Photo : YONHAP News

Le département d’Etat américain a approuvé la vente de 12 MH-60R (Seahawk) de Lockheed Martin à la Corée du Sud pour un montant de 800 millions de dollars.C’est ce qu’a annoncé, hier, heure locale, l’agence de coopération sur la défense et la sécurité (DSCA) du Pentagone dans un communiqué. Plus précisément, la DSCA a fait savoir que la Corée du Sud avait demandé d’acheter ces 12 hélicoptères navals multi-missions, ainsi que les équipements incorporés à ces appareils, tels que le radar, les systèmes de navigation et de communication.D’après l’agence américaine, ces aéronefs amélioreront la capacité de la marine sud-coréenne liée au sauvetage, à la recherche ainsi que la mission anti-sous-marin.Séoul avait examiné l’acquisition de cet actif dans le cadre de son 2e programme d’hélicoptère naval opérationnel.