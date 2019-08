Conflit commercial Séoul-Tokyo : le CSIS appelle Tokyo à entamer les négociations

Photo : KBS News

Concernant les tensions Séoul-Tokyo exacerbées par les restrictions nippones sur les exportations, le Centre d'études stratégiques et internationales(CSIS) a appelé le Japon à se mettre immédiatement à la table des négociations. C’était dans un rapport rédigé par le vice-président de l’institut Matthew Goodman, publié sur le site web du CSIS.Le texte indique que les sanctions de Tokyo peuvent être vues comme « politiques », comme elles ont été prises juste avant les élections sénatoriales. Et de souligner qu’elles peuvent affecter les intérêts globaux de l’Archipel, en frappant non seulement les industries clés des deux pays mais aussi l’économie mondiale.Enfin, le document s’inquiète des impacts négatifs sur la coopération sécuritaire des deux alliés des Etats-Unis, notamment face aux essais balistiques nord-coréens ou l’intrusion d’un avion russe dans l’espace aérien sud-coréen.De son côté, l’ancien chef du bureau du Wall Street Journal à Tokyo a estimé que l’administration Abe a entamé une guerre à laquelle elle ne s’est pas préparée. Dans les colonnes du magazine américain Foreign Policy, William Sposato a invoqué le fait que le Japon n’a pas pu avancer de preuves, alors que ce dernier prétendait que les restrictions ont été prises pour des raisons de sécurité nationale. Et d’ajouter qu’il n’est pas certain que le gouvernement nippon ait prévu les répercussions négatives sur l’économie.