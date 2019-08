Mike Pompeo renouvelle son souhait de renouer les négociations avec Pyongyang

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis continuent de manifester leur volonté de renouer le dialogue avec la Corée du Nord sur la dénucléarisation. Cette fois, c’est leur secrétaire d’Etat qui l’a fait.Dans une conférence de presse tenue à l’issue d’un entretien avec son homologue britannique hier au siège de son ministère, Mike Pompeo a annoncé envisager de reprendre les négociations de travail avec Pyongyang d’ici quelques semaines, plus précisément deux ou trois semaines. Il aurait alors pensé à la fin des exercices militaires que son pays et la Corée du Sud effectuent en ce moment. Une manœuvre dénoncée par le Nord, qui la qualifie de « répétition d’invasion » de son territoire.Au même moment, le chef de la diplomatie américaine a souligné la nécessité de respecter l’esprit de l’accord de Singapour, un accord qui est intervenu en juin 2018 lors du premier sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un.Le pays communiste poursuit quand même ses tirs de missiles balistiques et augmente sa pression sur Séoul et Washington, menaçant même de choisir une « nouvelle voie ».