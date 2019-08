Lee Nak-yon : Tokyo a approuvé l’exportation vers Séoul d’un des trois produits contrôlés

Photo : KBS News

Le Premier ministre sud-coréen Lee Nak-yon a annoncé, aujourd’hui, que le gouvernement japonais avait approuvé l'exportation de résines photosensibles vers la Corée du Sud.C’est une première depuis que le pays du Matin clair est soumis à un contrôle plus strict sur les ventes de trois substances chimiques. Cet examen au cas par cas peut durer jusqu’à 90 jours. Les deux autres produits concernés sont le polymère fluoré et le fluorure d'hydrogène. Tous sont indispensables à la fabrication de semi-conducteurs et d’écrans plats.Le chef du gouvernement a ajouté que Séoul allait poursuivre les efforts diplomatiques pour normaliser la situation tout en soutenant les entreprises domestiques afin de développer les technologies concernées.