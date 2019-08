Photo : YONHAP News

Une vague de chaleur suffocante frappe la Corée du Sud depuis une semaine. Dans beaucoup de villes du pays, les températures flirtent avec les 35°C ou plus.A en croire le Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC), depuis le 1er août, 557 personnes ont été hospitalisées à travers le pays à cause de la canicule. Cinq ont perdu la vie.Parmi les victimes d’un coup de chaleur déclarées depuis le début de cet été, les hommes et les quinquagénaires sont les plus touchés.