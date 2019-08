5G : le nombre d’abonnés dépasse les 2 millions

Photo : YONHAP News

Depuis que la Corée du Sud a lancé, pour la première fois au monde, le service de communication de 5e génération (5G) en avril dernier, le nombre d’abonnés n’a cessé de grimper pour franchir mardi la barre des 2 millions, plus exactement 2 010 000.C’est deux fois plus rapide que les prévisions avancées par les opérateurs, pour qui ce cap serait atteint à la fin de l’année.Etant donné que 20 000 individus adhèrent chaque jour en moyenne à ce service, et que de nouveaux modèles de smartphones 5G vont bientôt se succéder, le seuil des 4 millions pourrait même être dépassé avant la fin de l’année.Par opérateur, SK Telecom totalise 840 000 abonnés, suivi par KT et LG U+ qui en comptent respectivement 630 000 et 540 000.