Le gouvernement se penche sur la possibilité d’exclure le Japon de sa liste blanche des pays favorisés

Photo : YONHAP News

Suite au retrait de la Corée du Sud de la liste blanche des partenaires commerciaux favorisés du Japon, Séoul s’est mis à discuter de la possibilité de faire de même vis-à-vis de Tokyo.Au cours d’une réunion des ministres concernés, ce matin, présidée par le ministre des Finances Hong Nam-ki, il a été notamment question du projet de révision de la « note d’information administrative sur les exportations des matières stratégiques ».Selon cette « fiche administrative », les pays favorisés et les autres sont classés en deux catégories différentes. 28 nations qui ont adhéré aux quatre systèmes internationaux sur le contrôle des exportations, en particulier le Japon, les Etats-Unis et le Royaume-Uni, figurent dans la première rubrique.Dans ce contexte, les membres de l’exécutif échangent sur la possibilité de créer une troisième catégorie pour y classer l’Archipel. Dans ce cas, le Japon devrait être soumis à un examen au cas par cas.L’exécutif avait envisagé initialement de briefer sur les résultats de la réunion, une fois les discussions achevées. Mais un responsable du ministère de l’Industrie, du Commerce extérieur et de l’Energie a fait savoir, dans une interview téléphonique avec la KBS, que les résultats de la conférence d’aujourd’hui ne seraient pas rendus publics.