Conflit commercial Séoul-Tokyo : Moon Jae-in préside le Conseil national d’économie consultatif

Photo : YONHAP News

Au lendemain de la promulgation par le Japon du décret révisé excluant la Corée du Sud de sa liste blanche des pays bénéficiant de procédure de contrôle des exportations simplifiées, le président de la République a présidé, ce matin, le Conseil national d’économie consultatif. C’est la première fois depuis décembre que Moon Jae-in assiste à la réunion de cette entité.A cette occasion, le chef de l’Etat a de nouveau fustigé Tokyo en estimant que tous, y compris le Japon lui-même, subiront les effets de ces dernières mesures de représailles, qu’il qualifie de « paradoxales » pour un pays qui a bénéficié le plus de l’ordre international du libre-échange.Le locataire de la Cheongwadae a également demandé de faire en sorte de transformer les difficultés actuelles en une opportunité, afin d’améliorer la structure de l’économie et l’écosystème industriel du pays.Enfin, le président Moon a écouté les avis des membres du conseil et discuté des moyens destinés à surmonter cette situation.