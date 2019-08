Le Galaxy Note 10 de Samsung se dévoile

Photo : YONHAP News

Samsung Electonics a dévoilé hier le dernier modèle de son smartphone haut de gamme : le Galaxy Note 10. Comme à l’accoutumée, le géant sud-coréen de l’électronique a choisi de le présenter à New York.Le nouvel appareil sortira en deux versions : le Note 10, avec un écran de 6,3 pouces, et le Note 10 Plus, qui est un peu plus grand (6,8 pouces). Chaque modèle sera disponible en version 5G.Par ailleurs, l’entreprise commercialisera en septembre le Galaxy Fold, un smartphone doté d’un écran pliable. Un lancement prévu initialement en avril mais reporté en raison de dysfonctionnements rapportés par des médias.