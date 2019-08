Le nouveau chef du Pentagone attendu aujourd’hui en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Le nouveau secrétaire américain à la Défense est attendu aujourd’hui en Corée du Sud pour deux jours. Selon un responsable du ministère sud-coréen de la Défense, Mark Esper doit arriver cet après-midi à la base américaine d’Osan et s’entretenir demain avec son homologue Jeong Kyeong-doo.Plusieurs sujets de taille devraient être abordés pendant leur discussion : le partage des frais des GI’s séjournant dans le sud de la péninsule, les derniers tirs de missiles nord-coréens, le maintien de l’accord sur le partage d’informations militaires entre Séoul et Tokyo (GSOMIA), l’envoi de troupes dans le détroit d’Ormuz ainsi que le transfert du contrôle opérationnel en temps de guerre de Séoul à Washington (Opcon).Quant à un éventuel déploiement de missiles à moyenne portée dans la péninsule, la porte-parole du ministère, Choi Hyun-soo, a coupé court en réaffirmant que ce dossier sensible n’était pas à l’ordre du jour.