Tokyo approuve l’exportation d’un des produits contrôlés vers la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Le gouvernement japonais a approuvé l’exportation d’un des trois produits contrôlés vers la Corée du Sud. C’est ce qu’a annoncé, ce matin lors d’une conférence de presse, le ministre nippon de l’Economie et de l’Industrie, Hiroshige Seki.C’est une première depuis que Tokyo a imposé des restrictions sur trois substances chimiques indispensables à la fabrication de semi-conducteurs et d’écrans plats, à savoir le polymère fluoré, le fluorure d’hydrogène et la résine photosensible. C’est cette dernière qui a été autorisée, d’après le quotidien local Shankei Shinbum.De l’avis des observateurs, cette approbation vise à apaiser les inquiétudes, notamment des entreprises de pointe américaines, sur les impacts négatifs sur l’économie.