Les négociations aériennes Séoul-Abu Dabi se soldent sans résultat

Photo : YONHAP News

Les compagnies aériennes des Emirats arabes unis (EAU) ne pourront pas augmenter, jusqu’à nouvel ordre, le nombre de trajets entre les villes émiraties et sud-coréennes.Le ministère sud-coréen de l’Aménagement territorial et des Transports a en effet annoncé, aujourd’hui, que les deux pays n’étaient pas parvenus à s’entendre sur la demande des EAU en ce sens, lors des négociations aériennes bilatérales tenues hier à Abu Dabi.Plus précisément, le gouvernement émirati aurait souhaité doubler le nombre des vols autorisés entre la péninsule coréenne et l’Etat fédéral du Moyen-Orient. Actuellement, les deux compagnies aériennes des émirats, Emirates et Etihad Airways, desservent chacune sept fois par semaine les lignes Incheon-Dubaï et Incheon-Abu Dabi. Idem pour Korean Air, qui relie Incheon à Dubaï sept fois par semaine.Bien entendu, les firmes sud-coréennes se sont réjouies de la déconvenue de ces pourparlers, en indiquant que leurs concurrentes émiraties absorbent la plupart des passagers se déplaçant entre les deux pays.