Le gouvernement va autoriser la transformation de véhicules en camping-cars

Photo : KBS News

Dans le cadre des efforts visant à assouplir les réglementations, le gouvernement va autoriser la transformation de voitures, de camions ou même de véhicules spéciaux tels que les fourgons d’incendie en camping-cars.C’est ce qui a été décidé aujourd’hui au cours d’une réunion des autorités concernées. Cette décision intervient alors que le nombre d'autocaravanes réaménagées à partir d’autres types de véhicules a explosé, de 1 000 unités en 2016 à 6 000 cette année.Avec cette dérèglementation, le gouvernement s’attend à créer un nouveau marché, où plus de 6 000 véhicules en moyenne pourront être vendus pour un montant de 130 milliards de wons, un peu moins de 100 millions d’euros.Parallèlement à cela, la procédure d’approbation pour incorporer de nouveaux composants, tels que les phares ou les pare-chocs en plastique, sera également simplifiée. 27 articles sont concernés.L’administration espère que ce dispositif augmentera d’ici six ans la taille de ce marché à plus de 5 000 milliards de wons, l’équivalent de 3,7 milliards d’euros.