L’entrée aux palais et aux tombeaux royaux sera gratuite entre le 10 et 25 août

Photo : YONHAP News

Dans le cadre de la célébration du 74e anniversaire de la libération du joug japonais, qui tombe jeudi prochain, le gouvernement va ouvrir gratuitement au public, entre le 10 et le 25 août, les palais et les tombeaux royaux, ainsi que le sanctuaire de Jongmyo de la dynastie Joseon (1392-1910).Pendant cette période, la visite nocturne des palais Deoksu et Changgyeong sera également gratuite, et celle du sanctuaire de Jongmyo ne sera pas soumise à des horaires fixes.Les autorités s’attendent à voir ce dispositif contribuer à atteindre, cette année, un record en matière de nombre de visiteurs. L’année dernière, un total de 52 millions d’individus ont admiré la beauté de ces monuments.