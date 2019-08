Financement des GI’s : le département d'Etat américain confirme la demande de revalorisation

Photo : KBS News

Le département d'Etat américain a confirmé hier la déclaration de Donald Trump selon laquelle Séoul est convenue de verser un montant beaucoup plus important pour financer le stationnement des GI’s dans le sud de la péninsule.Selon sa porte-parole Morgan Ortagus, il s’agit de l’un des enjeux sur lesquels le président américain s’est montré très clair. Mercredi dernier, l’hôte de la Maison blanche avait également annoncé que la négociation entre la Corée du Sud et les Etats-Unis avait débuté à cet égard. Pourtant, Ortagus n’a pas répondu à la question de savoir si les discussions sont menées actuellement.Cette année, la somme prise en charge par Séoul s’élève à 1 038,9 milliards de wons, soit environ 800 millions d’euros, enregistrant une hausse de 8,2 % en glissement annuel. Un chiffre bien supérieur à celui de 1 000 milliards de wons, considéré comme la dernière ligne de défense. Néanmoins, les tractations pour l’an prochain s’annoncent encore plus difficiles.