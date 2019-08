DRAM : la part de marché de Samsung Electronics à son plus haut en un an et demi

Photo : YONHAP News

La part de marché mondiale de Samsung Electronics dans les mémoires DRAM a atteint, entre avril et juin, son plus haut niveau depuis le 4e trimestre 2017, avec 45,7 %. Arrive ensuite SK Hynix, son concurrent et compatriote, avec 28,7 %. Cette performance s’inscrit dans un contexte difficile, avec notamment la chute des prix des semi-conducteurs et les récentes restrictions nippones sur les exportations.C’est l’entreprise DRAM Exchange, spécialisée dans l’analyse de marché du secteur, qui a dévoilé ces chiffres dans un rapport publié aujourd’hui. Plus précisément, le chiffre d’affaires du géant de l’électronique sud-coréen réalisé au 2e trimestre concernant les DRAM a atteint 6 783 millions de dollars, sur un total de 14 844 millions de dollars.Pour le 3e trimestre en cours, DRAM Exchange prévoit une possible poursuite de la baisse de la valeur globale du marché. Mais, selon un responsable de la firme, les deux entreprises sud-coréennes continueront à occuper, à elles seules, plus de 70 % du marché, grâce à leurs technologies avancées.