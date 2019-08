Coup d’envoi du Festival international de musique et de film de Jecheon

Photo : YONHAP News

Le Festival international de musique et de film de Jecheon a été inauguré hier, dans cette ville du centre du pays. Il s’agit du seul événement de ce genre en Asie. Cette année, il prend une ampleur inédite, avec 127 œuvres sur la musique issues de 37 pays différents. Ces dernières seront projetées sur la scène installée aux abords du lac Cheongpung, ainsi que dans les cinémas de la ville jusqu’au 13 août.Le film d’ouverture était « Inna de Yard », dont l’histoire se déroule en Jamaïque, le pays natal du reggae. Les visiteurs peuvent apprécier des musiques en tout genre, comme la pop, le rock, le jazz et le classique, à travers le 7e art.A l’occasion du centenaire du cinéma coréen, les films cultes du pays du Matin clair tels que « Heavenly Homecoming to Star » et « Radio Star » sont projetés au public. La manifestation propose diverses festivités allant des spectacles de musique aux talk-shows en passant par une cérémonie de remise de prix.