Pyongyang organise une nouvelle session de son Parlement le 29 août

La Corée du Nord organisera le 29 août prochain la 2e session de la 14e Assemblée populaire suprême (APS). C’est ce qu’ont rapporté aujourd’hui l'agence centrale de presse (KCNA) et la radio centrale (KCBS) du pays.Il est exceptionnel que le pays communiste organise une telle réunion deux fois dans l’année. Lors de la 1ère session en avril dernier, Kim Jong-un a été réélu à la tête de la Commission des affaires de l’Etat, le gouvernement a été remanié et le budget de cette année a été adopté.Ainsi, l’attention se porte sur l’ordre du jour de cette 2e réunion. De l’avis des observateurs, il s’agirait notamment du plan quinquennal de développement économique du régime qui devrait s’achever l’an prochain, ou bien des politiques étrangères, notamment vis-à-vis de Séoul et de Washington, alors que les négociations nucléaires avec ce dernier marquent le pas.