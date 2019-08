Le Comité nord-coréen pour la paix et la réunification critique les démarches militaires de Séoul

Photo : YONHAP News

Le Comité nord-coréen pour la paix et la réunification de la patrie a accusé Séoul d’être responsable de la montée des tensions dans la péninsule. C’est ce qu’a dévoilé hier soir l'agence de presse du pays communiste (KCNA).Selon l’organisme nord-coréen, le Sud se livre à un exercice militaire visant à envahir son territoire et au développement de ses forces armées, ce qui va à l’encontre de la réconciliation du peuple coréen et de l’atmosphère de détente des deux pays. Il a qualifié les manœuvres conjointes sud-coréano-américaines de « trahison qui a conduit à l’annulation des réunions intercoréennes de haut niveau », dont la tenue est conforme à la déclaration de Panmunjom.Le comité a également pointé du doigt le renforcement de l’arsenal militaire de Séoul, qui risque selon lui de servir contre le royaume ermite. La Corée du Sud envisage d’introduire des porte-avions légers, des chasseurs furtifs et des appareils de reconnaissance sans pilote, entre autres.Toujours d’après le comité, Pyongyang est contraint de prendre des mesures afin d’assurer sa sécurité nationale, et Séoul devra payer cher ses agissements. Ses critiques envers le Sud interviennent trois mois après le discours de sa porte-parole, qui avait dénoncé l’exercice militaire aérien entre Séoul et Washington le 25 avril dernier.