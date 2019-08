Moon Jae-in remplace huit officiels de rang ministériel

Photo : YONHAP News

Le président de la République a procédé, ce matin, à son premier remaniement du gouvernement en cinq mois, sur fond de nombreuses difficultés, allant des tirs nord-coréens au conflit commercial avec le Japon.Huit postes de rang ministériel sont concernés. D’abord, Cho Kuk, ancien conseiller présidentiel aux Affaires civiles, a été désigné pour diriger le ministère de la Justice. Le poste de ministre des Sciences et des TIC et celui de l’Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales reviennent respectivement à Choi Ki-young, professeur à l'université nationale de Seoul et à Kim Hyeon-soo, ancien vice-ministre de l'Agriculture.Parallèlement à cela, Moon Jae-in a choisi Lee Soo-hyuck, ancien diplomate devenu député du Minjoo, le parti au pouvoir, au poste d'ambassadeur aux Etats-Unis. Jeong Se-hyun, ancien ministre de la Réunification, a été nommé président adjoint du Conseil consultatif pour la réunification nationale (NUAC).Ce remaniement intervient après celui effectué en mars dernier : sept ministres avaient alors été remplacés.