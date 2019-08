Le nombre d’adhérents volontaires au système de retraite nationale dépasse la barre des 800 000

Photo : YONHAP News

Sur fond d’accélération du vieillissement de la société, le nombre d’adhérents volontaires à la caisse de retraite nationale a franchi le seuil des 800 000 personnes, fin avril 2019.D’après les données publiées aujourd’hui par le Service national des pensions (NPS), 483 326 d’entre eux sont des seniors qui continuent de verser une cotisation jusqu’à l’âge de 65 ans, alors qu’ils n’en ont plus l’obligation après 60 ans, le seuil de l’adhésion obligatoire. 313 459 d’entre eux sont des femmes et 169 867 des hommes. Leur nombre a presque décuplé par rapport à 2010 année à laquelle il ne s'élevait qu'à 49 381.Par ailleurs, 331 476 individus âgés de 18 à 60 ans ont rejoint ce régime de retraite générale, bien qu’ils n’y soient pas contraints, faute de revenu fixe. Il s’agit, pour la plupart, de femmes au foyer et d’étudiants. Parmi eux, le nombre de femmes était largement majoritaire, avec 281 270 personnes.