Conflit commercial Séoul-Tokyo : le gouvernement veut former des élites de l’industrie des matériaux et des composants

Photo : YONHAP News

Face aux restrictions nippones sur les exportations vers la Corée du Sud, le ministère de l’Education envisage de concentrer ses efforts afin de former des élites dans les domaines des matériaux et des composants. Pour cela, le ministère va inciter les universités à créer des spécialités sur mesure pour les étudiants de 3e et 4e année, moyennant des subventions. Et d’ici la fin de l’année, un plan sur la formation des élites innovantes des filières scientifiques sera mis en place.C’est ce qui a été décidé, aujourd’hui, à l’issue de la réunion des ministres concernés, présidée par la ministre de l’Education Yoo Eun-hae, qui est également vice-Première ministre aux affaires sociales.D’autre part, l’enseignement de l’histoire dans les écoles primaires, collèges et lycées va être renforcé. Et un groupe de coopération entre experts de l’histoire de l’Asie du Nord va être mis en place afin de sensibiliser les citoyens, à travers des cours spéciaux ou la publication d’ouvrages.Enfin, les membres du gouvernement ont décidé d’organiser différents évènements à l’occasion de la journée des femmes de réconfort, le 14 août, afin de commémorer les victimes de l’esclavage sexuel perpétré par l’armée impériale nippone pendant la Seconde guerre mondiale.