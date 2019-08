Jin Air réduit ses vols à destination du Japon de 40 %

Photo : YONHAP News

Les voyageurs sud-coréens se déplacent de moins en moins au Japon dans le sillage du boycott contre les représailles économiques de Tokyo. Afin de faire face à cette tendance, les compagnies aériennes du pays du Matin clair ont opté pour une réduction des lignes vers l’archipel.Jin Air, une compagnie low cost vient de rejoindre le mouvement en emboîtant le pas à ses concurrentes, Eastar Jet et Jeju Air. Selon une annonce sur son site internet, seuls 78 vols seront effectués sur les 131 initialement prévus pendant la période du 19 août au 26 octobre.Les lignes concernées sont celles reliant Busan aux villes nippones d’Osaka et de Kitakyushu, et à l’île d’Okinawa. En ce qui concerne les avions en partance d’Incheon, ceux à destination de Fukuoka, Kitakyushu, Osaka, Sapporo, Okinawa et Narita verront leur nombre diminuer.D’après un de ses responsables, la compagnie d’aviation à bas prix prendra en compte l’évolution de la situation pour définir le nombre de trajets de la saison hivernale.