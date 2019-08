Mark Esper qualifie l’alliance avec Séoul d'« axe principal » lors de son entretien avec Jeong Kyeong-doo

Photo : YONHAP News

Les ministres sud-coréen et américain de la Défense se sont entretenus ce matin à Séoul sur divers sujets d’actualité, tels que les lancements de missiles nord-coréens ou les exercices militaires conjoints entre les deux alliés.Dans son discours d’inauguration, Mark Esper a réaffirmé la solidité de l’alliance des deux pays, en la qualifiant d’« axe principal » de la paix et de la sécurité en Asie du Nord-est.En ce qui concerne le dossier nucléaire nord-coréen, le chef du Pentagone a réaffirmé la volonté de Washington de poursuivre les efforts diplomatiques, tout en affirmant que les Etats-Unis continueront d’appliquer fermement les sanctions du Conseil de sécurité de l’Onu jusqu’à ce que le pays communiste parvienne à une dénucléarisation complète, irréversible et vérifiable (CVID).Esper n’a toutefois pas évoqué implicitement les dossiers sensibles, tels que le partage des frais de stationnement des GI’s en Corée du Sud, l’envoi d’une troupe dans le détroit d’Ormuz, le prolongement de l’accord relatif au partage d’informations militaires entre la Corée du Sud et le Japon (GSOMIA), ni un éventuel déploiement de missiles de courte portée en Asie.De son côté, Jeong Kyeong-doo a dénoncé les représailles économiques de Tokyo, en affirmant que ces sanctions affectaient non seulement les relations sud-coréano-japonaises, mais aussi la coopération trilatérale avec les Etats-Unis. Le ministre a également souligné l’importance de la coordination avec Washington face aux récents tirs de missiles nord-coréens.Cet après-midi, le secrétaire américain à la Défense va être reçu à la Cheongwadae par le président de la République Moon Jae-in, avant de regagner Washington. La Corée du Sud constitue la dernière étape de sa tournée en Asie-Pacifique, qui l’a conduit en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Japon et en Mongolie.