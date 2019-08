La dernière section des sentiers de la paix dans la DMZ ouvre demain

Photo : YONHAP News

La cérémonie d’ouverture de la section à Paju des sentiers de la paix dans la zone démilitarisée (DMZ) s’est déroulée aujourd’hui à la gare de Dorasan. Ce sentier sera ouvert au public à partir de demain. Ainsi, les trois chemins de promenade seront tous disponibles à titre expérimental. Ceux de Goseung et de Cheorwon ont été inaugurés respectivement le 27 avril et le 1er juin.A cette occasion, le ministre de la Réunification a ambitionné de faire de la DMZ un lieu de paix riche en histoire, culture et écologie à travers la coopération avec les collectivités locales riveraines. Kim Yeon-chul a également affiché son intention de développer un chemin pédestre qui longe la bande frontalière d’ici 2022 en érigeant une base locale dans chaque zone. Pour y parvenir, il prévoit de terminer l’enquête sur le parcours avant l’année prochaine.Selon Kim, le gouvernement s’efforcera de réaliser la paix permanente en respectant l’accord militaire intercoréen du 19 septembre et en gagnant la confiance de Pyongyang. Il a ajouté que la visite de cette zone permettrait de promouvoir la valeur de la paix dans la vie quotidienne de la population ainsi que de redynamiser l’économie de la région.