Fitch maintient la note de crédit de la Corée du Sud à « AA- »

Photo : YONHAP News

Fitch Ratings a annoncé aujourd’hui maintenir la note de crédit de la Corée du Sud à « AA- » avec une perspective stable.L'agence d'évaluation financière a justifié sa décision par la bonne santé financière du pays, sa performance macroéconomique stable et une gestion des finances raisonnable en dépit des problèmes structurels à moyen terme, comme le risque géopolitique relatif à la Corée du Nord et le vieillissement de la population.Selon l’agence, le taux de croissance du pays du Matin clair cette année reculerait à 2 % avec le ralentissement des exportations et des investissements en équipements dû à la tendance baissière du secteur des semi-conducteurs. Elle a revu à la baisse le chiffre de 2020 de 2,6 % à 2,3 %. Un choix qui s’explique par l’aggravation de la guerre commerciale entre Washington et Pékin ainsi que l’incertitude autour de l’enlisement du conflit sud-coréano-japonais.La société américaine a par ailleurs prévu que la Banque de Corée (BOK) baisserait son taux directeur d’un quart de point de plus d’ici la fin de l’année, en raison des circonstances économiques extérieures incertaines et de la pression inflationniste atténuée du pays.A propos du taux de dette publique par rapport au PIB qui s’élève à 37,1% cette année, le chiffre devrait continuer de croître pour s’établir autour de 40 % d’ici 2023. Fitch a conseillé de renforcer la capacité financière afin de faire face au vieillissement démographique.