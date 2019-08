Donald Trump annonce avoir reçu une nouvelle missive de Kim Jong-un

Photo : KBS News

Le président américain a annoncé vendredi, heure locale, devant les journalistes à la Maison blanche, avoir reçu une nouvelle lettre de la part du dirigeant nord-coréen.D’après Donald Trump, il s’agit d’une missive de trois pages. Et il l’a qualifiée de « très positive », de « très belle » et de « personnelle ». Le locataire de la White House a également fait savoir que Kim Jong-un y a déclaré que les « jeux de guerre (war games) » ne lui plaisaient pas. Et il a ajouté qu’il n’apprécie pas, lui non plus, les exercices militaires conjoints Séoul-Washington, car ils coûtent de l'argent. Il semble avoir tenu ces propos pour que la Corée du Sud partage davantage les frais de stationnement des GI’s dans le sud de la péninsule.Notons que ce n’est pas la première fois que Trump se montre sceptique vis-à-vis de ces manœuvres Corée-USA. Juste après son premier sommet avec Kim Ⅲ tenu en juin 2018 à Singapour, il avait dit qu’il ne les aimaient pas depuis son arrivée à la Maison blanche.Enfin, à propos de l’accord relatif au partage d’informations militaires entre Séoul et Tokyo (GSOMIA), le numéro un des Etats-Unis a déclaré qu’il souhaitait que la Corée du Sud et le Japon s’entendent bien et qu’ils restent des alliés.